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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

10 Mart Salı:

14.00 Boluspor- Adanaspor: Koray Gençerler

16.30 Altay- Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Bursaspor: Ramazan Keleş

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü: Yiğit Arslan

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 İstanbulspor- Altınordu: Burak Şeker

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor- Eskişehirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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