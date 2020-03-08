Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet YıldırımAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam), Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam), Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 76 Muhammet Reis), Cikalleshi

Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 56 Okan Deniz), Todorovic, Mertan Caner Öztürk (Dk. 62 Batuhan Yılmaz)

Goller: Dk. 42 Cikalleshi, Dk. 52 Ergin Keleş, Dk. 74 Erhan Çelenk (Akhisarspor), Dk. 72 Blagojevic (Penaltıdan), Dk. 87 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mehmet Yiğit, Dk. 84 Todorovic (Osmanlıspor), Dk. 30 Bjarnason, Dk. 62 Vrsajevic, Dk. 72 Cikalleshi (Akhisarspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yendi.

Kadir Keleş, Musa Nizam, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı 15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]