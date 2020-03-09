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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 27. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Boluspor- Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.30 Altay- Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 İstanbulspor- Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor- Eskişehirspor (Osmanlı)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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