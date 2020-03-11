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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

14 Mart Cumartesi:

16.30 Fatih Karagümrük- Altay: Caner Ak

19.00 Bursaspor- Boluspor: Emre Malok

15 Mart Pazar:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak

16.30 Ekol Göz Menemenspor- İstanbulspor: Yasin Kol

19.00 Osmanlıspor- Giresunspor: Turgut Doman

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

16 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar

19.00 Eskişehirspor- Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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