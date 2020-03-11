Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Ümraniye ŞehirHakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali TunaCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Nouri, Mujan (Dk. 71 Hasic), Akabueze, Gimbert (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Nouri, Mujan (Dk. 71 Hasic), Akabueze, Gimbert (Dk. 45 Mücahit Can Akçay)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 62 Olatunbosun), Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Mustafa Çeçenoğlu, Rıdvan Koçak, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 90+1 Furkan Bayır), Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak (Dk. 81 Ali Özgün)

Goller: Dk. 39 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 67 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Murat Erdemir, Dk. 90 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 90+4 Mücahit Can Akçay (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Seyfettin Ünal, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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