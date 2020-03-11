Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin TetikGiresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik

Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk. 80 Alpay Koçaklı)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Bokila, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 72 Kone-Dk. 89 Diarra), Dialiba, Süleyman Olgun, Mendy (Dk. 64 Devrim Taşkaya)

Gol: Dk. 26 Özgür Can Özcan (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Bayır, Dk. 87 Mehmet Taş, Dk. 87 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 18 Hüsamettin Tut, Dk. 29 Bokila (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Muhammed Bayır, Oğuz Terzi, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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