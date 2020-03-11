Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğluİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 58 Hüseyin Atakan Üner), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 48 Muhammed Mert, Dk. 90+1 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)

Sarı kart: Dk. 79 Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Maçtan önce her iki takım oyuncularına ve teknik ekiplerine, koronavirüs önlemi amacıyla saha görevlileri tarafından kolonya ikram edildi.

Uygar Mert Zeybek, Rıdvan Şimşek, Berkay Şahin, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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