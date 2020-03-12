Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Osmanlı Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora ÖzkaraOsmanlıspor: Mele, Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Tamer Aşık (Dk. 78 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Okan Deniz (Dk. 46 Barış Zeren-Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora Özkara

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Tamer Aşık (Dk. 78 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Okan Deniz (Dk. 46 Barış Zeren-Dk. 69 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Todorovic, Mertan Caner Öztürk

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 90+2 Erdal Akdarı), Alperen Kocabaş, Metehan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Dk. 70 Hasan Ulaş Uyğur)

Goller: Dk. 38 Mete Kaan Demir (Eskişehirspor), Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Halil İbrahim Esen, Dk. 45+3 Okan Deniz, Dk. 51 Beykan Şimşek, Dk. 58 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 9 İbrahim Halil Öner, Dk. 86 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

İbrahim Esen, Bora Füzesi, Okan Deniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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