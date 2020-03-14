Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

26 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal MaviBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 58 Burak Kapacak), Seleznov

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 84 Burak Bekaroğlu), Gökhan Sazdağı, Sincere, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 78 Arif Morkaya), Kidric (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak

Goller: Dk. 7 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 58 Emir Halilovic (Boluspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Bursaspor-Boluspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Çağlar Şahin, Selçuk Şahin, Recep Aydın, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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