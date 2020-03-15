Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan DuranHatayspor: Akın Alkan, Rayane (Dk. 75 Furkan Şeker), Mirkan Aydın (Dk. 67 Hamza Gür), Selim Ilgaz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Rahman Buğra Çağıran (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Hatayspor: Akın Alkan, Rayane (Dk. 75 Furkan Şeker), Mirkan Aydın (Dk. 67 Hamza Gür), Selim Ilgaz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Barbosa), Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri, Mücahit Can Akçay (Dk. 66 Gomis), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Mujan), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 80 Erdem Seçgin), Alaaddin Okumuş, Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 47 Rayane, Dk. 90+6 Barbosa (Hatayspor)

Kırmızı kart: Gökhan Süzen (Maç bittikten sonra) (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 58 Selim Ilgaz, Dk. 80 Mesut Çaytemel, Dk. 87 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 43 Mücahit Can Akçay, Dk. 68 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta lider Hatayspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

Furkan Şeker, Hamza Gür, Ilgaz, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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