Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Hakan Barış (Dk. 72 Marvin Sinan Büyüksakarya), Celil Yüksel, Mustafa Samican Keskin (Dk. 78 Umut Sözen), Eren Keleş, Roni (Dk. 87 Utku Şen), Ahmet Dereli
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Madinda (Dk. 76 Burak Aydın), Bokila (Dk. 70 Cem Ekinci), Diabang (Dk. 88 Devrim Taşkaya), Mendy
Goller: Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü), Dk. 44 Evren Korkmaz (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Bokila, 90+3 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Adanaspor-Keçiörengücü karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.