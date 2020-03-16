Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Eskişehir Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak CansızEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Hasan Ulaş Uygur (Dk. 72 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban (Dk. 46 Metehan Altunbaş), İbrahim Halil Öner (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Eskişehir


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Hasan Ulaş Uygur (Dk. 72 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban (Dk. 46 Metehan Altunbaş), İbrahim Halil Öner (Dk. 80 Doğukan Ünal), Kıvanç Karakaş, Cemali Sertel


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Mehmet Uslu, Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 68 Vedat Bora), Erkan Zengin, Volkan Şen (Dk. 59 Berk Yıldız), Traore, Mehmet Akyüz, Hasan Kılıç, Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul), Tayyip Talha Sanuç

Goller: Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor), Dk. 49 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 62 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor), Dk. 62. Erkan Zengin (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 41 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 59 Kıvanç Karakaş, Dk. 70 Alperen Kocabaş, Dk. 88 Erdal Akdar, Dk. 90+3 Cemali Sertel (Eskişehirspor), Dk. 45 Tarık Çamdal, Dk. 89 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 yendi.

Ekrem Kılıçarslan, İbrahim Halil, Kocabaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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