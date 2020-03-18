TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor- Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü- Bursaspor: Yasin Kol
14.00 Giresunspor- Adanaspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan
19.00 Boluspor- Altınordu: Volkan Bayarslan
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: Emre Malok
16.30 Adana Demirspor- Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam