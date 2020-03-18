Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

20 Mart Cuma:

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor- Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

21 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü- Bursaspor: Yasin Kol

14.00 Giresunspor- Adanaspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan

19.00 Boluspor- Altınordu: Volkan Bayarslan

22 Mart Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: Emre Malok

16.30 Adana Demirspor- Osmanlıspor: Burak Şeker

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:32 Kaynak: AA

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