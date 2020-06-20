Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Hakan Karabalcık
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu (Dk. 83 Ezeh), Sezer Özmen, Cenk Güvenç, Serdar Güncü (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir (Dk. 83 Abdülkadir Kayalı), Batuhan İşçiler, Mrsic, Kethevoama (Dk. 67 Celal Emir Dede), Otoo, Aly Malle
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Yusuf Talum (Dk. 82 Ercan Coşkun), Mehmet Boztepe (Dk. 89 Murat Elkatmış), Murat Erdemir, Ali Keten, Samed Ali Kaya (Dk. 89 Rasheed), Domgjonas, Olatunbosun, Harun Kavaklıdere (Dk. 72 Rıdvan Koçak)
Gol: Dk. 76 Rıdvan Koçak (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Domgjonas, Dk. 49 Selmani, Dk. 52 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 82 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 17 Cenk Güvenç, Dk. 22 Berat Aydoğdu, Dk. 38 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yendi.