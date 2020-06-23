Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Memişoğlu, Baran EraslanGiresunspor: Metin Erol, Berkan Yıldırım, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 69 Veysel Karani Ünal), Mehmet Taş, Mehmet Güven, Milinkovic, Özgür Can Özcan (Dk.

Stat: Giresun Atatürk

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Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan

Giresunspor: Metin Erol, Berkan Yıldırım, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 69 Veysel Karani Ünal), Mehmet Taş, Mehmet Güven, Milinkovic, Özgür Can Özcan (Dk. 89 Murat Akça), Rusescu (Dk. 85 Alpay Koçaklı)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy (Dk. 79 Rıdvan Şimşek), Atchom, Ali Aytemur (Dk. 79 Wellington), Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Uygar Mert Zeybek (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 86 Egehan Gök), Cajic, Diouf (Dk. 82 Emir Gökçe)

Gol: Dk. 51 Mehmet Taş, Dk. 75 Özgür Can Özcan (Giresunspor), Dk. 26 Cajic (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 78 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu mücadele 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Taş, Can Özcan, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
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