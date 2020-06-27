Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya, Ayuk, Halil İbrahim Esen (Dk. 67 Batuhan Yılmaz), Doğukan Efe, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Berk Yiğit Karadağ)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 71 Merthan Açıl), Cenk Ahmet Alkılıç, Mucahit Albayrak, Scuk, Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 86 Emrah Başsan), Hamroun (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 79 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 36 Sissoko, Dk. 39 ve Dk. 70 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Ali Ülgen, Dk. 87 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.