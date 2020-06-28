Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Hamza Gür (Dk. 45 Mirkan Aydın), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Soner Örnek)
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk.62 Andusic), Malle, Kethevoama (Dk. 62 Celal Emir Dede), Serdar Güncü (Dk. 80 Ezeh), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 85 Enes Karabulut), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Kağan Kayalı
Goller: Dk. 52 Mesut Çaytemel (penaltıdan), Dk. 90 Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Malle, Dk. 48 Batuhan İşçiler, Dk. 75 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 yendi.