Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan BarcınHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Hamza Gür (Dk. 45 Mirkan Aydın), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

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Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Hamza Gür (Dk. 45 Mirkan Aydın), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Soner Örnek)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk.62 Andusic), Malle, Kethevoama (Dk. 62 Celal Emir Dede), Serdar Güncü (Dk. 80 Ezeh), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 85 Enes Karabulut), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Kağan Kayalı

Goller: Dk. 52 Mesut Çaytemel (penaltıdan), Dk. 90 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Malle, Dk. 48 Batuhan İşçiler, Dk. 75 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Hakan Ceylan, Mirkan Aydın, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:41 Kaynak: AA

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