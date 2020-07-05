TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, sahasında ağırladığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Goller: Dk. 28 Doğukan Efe, Dk. 60 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan), Dk. 72 Alaaddin Okumuş (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 45+2 Gimbert, Dk. 87 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)

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