TFF 1. Lig'in 32. haftasında, Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

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Koronavirüs salgınında komplo teorilerine inananların oranı yüzde 48 olarak ölçüldü

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi