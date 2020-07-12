Cesar Grup Ümraniyespor, 21. dakikada Gimbert ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

TFF 1. Lig 33. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Goller: Dk. 9 ve 29 (Penaltılardan) Erkan Zengin, Dk. 54 Dibba (Adana Demirspor), Dk. 58 Gökhan Süzen (Penaltıdan), Dk. 66 Hasic (Cesar Grup Ümraniyespor)

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