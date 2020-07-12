İzmir temsilcisi bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

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