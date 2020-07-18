Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 46 Eray Ataseven), Kadir Keleş, Rotman (Dk. 62 Muhammet Reis), Ali Kaan Güneren, Burhan Eşer, Ergin Keleş (Dk.46 Ertuğ Bayar), Erhan Çelenk (Dk. 46 Musa Nizam), Cikalleshi (Dk. 46 Hadzic)
Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut (Dk. 77 Mendy), Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 67 Madinda), Uğur Utlu, Diabang, Cem Ekinci (Dk. 88 Devrim Taşkaya), Süleyman Olgun, Kone (Dk. 88 Abdulkadir Kuzey)
Goller: Dk. 17 ve 32 Cem Ekinci, Dk. 39 Abdulkadir Korkut, Dk. 53 Soner Gönül, (Keçiörengücü), Dk. 46 Vrsajevic, Dk. 63 Hadzic, Dk. 83 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Kadir Keleş, Dk. 27 Rotman, Dk. 71 Eray Ataseven, (Akhisarspor), Dk. 30 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 4-3 mağlup etti.