TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Boluspor, sezonu 33 puanla 15. sırada tamamladı ve ligde kaldı.

Goller: Dk. 27, Dk. 88 ve Dk. 90+2 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

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