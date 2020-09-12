ABD, Doğu Akdeniz krizinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor

3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan, yeniden yargılanarak tutuklandı

Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı

Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı