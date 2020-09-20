Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Çetin, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Etoga, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Cajic), Onur Egün, Issah (Dk. 83 Egehan Gök), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 83 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 70 İbrahim Yılmaz)
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Cocalic, Lokman Gör (Dk. 58 Gnanduillet), Özgür Özkaya, Ziya Alkurt, Scuk, Thiam (Dk. 45 Yılmaz Özeren), Putsila, Erhan Çelenk (Dk 78. Ergin Keleş), Paixao
Goller: Dk. 17 Issah, Dk. 78 Etoga (İstanbulspor), Dk. 90+5 Gnanduillet (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Yeşil, Dk. 35 Ali Derer, Dk. 65 Wellington, Dk. 89 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 1 Thiam, Dk. 39 Paixao, Dk. 87 Yılmaz Özeren (Altay)
TFF 1. Lig 2. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında Altay'ı 2-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:33 - Kaynak: AA
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