BAYKAR, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tablet hediye edecek

Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı