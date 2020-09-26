İstanbulspor: 1-3

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Sezgin ÇınarÜMRANİYESPOR: Göktuğ Bakırbaş, Alaaddin Okumuş (Dk. 79 Mustafa Murat Uslu), Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 62 Okan Derici), Akabueze (Dk. 86 Enes Soy), Yusuf Emre Gültekin, Denizhan Taşkan (Dk. 46 Zivkovic), Mayi, Hüseyin Çolak (Dk. 62 Batuhan Artarslan)İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Etoga, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Abazaj), Issah (Dk. 72 Egehan Gök),Eslem Öztürk (Dk. 88 Uygar Mert Zeybek), Rroca (Dk. 87 Ali Dere), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz)GOLLER: Dk. 65 Gökhan Süzen (Ümraniyespor) - Dk. 21 Diouf, Dk. 78 Onur Ergün, Dk. 88 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Dk. 45 Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor) - Dk. 7 Diouf, Dk. 70 Rroca (İstanbulspor)
TFF 1'inci Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Gökhan Süzen 90+1'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:03 - Kaynak: DHA
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