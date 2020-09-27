Adana Demirspor: 1-3

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı

STAT: Osmanlı

SARI KARTLAR: Anıl Demir, Ali Ülgen, (Ankaraspor) - Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Talha Sanuç (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, deplasmanda Ankaraspor'u Mehmet Akyüz 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 56'ncı dakikalarda Mehmet Akyüz ile 38'inci dakikada Sinan Kurt kaydetti. Ev sahibi Ankaraspor'un mücadeledeki tek golü ise 50'nci dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

- Ankara