Ankara Keçiörengücü - Altay: 0-1

STAT: AktepeHAKEMLER: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan ÇalışırKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Osman Keçelioğlu, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk.46 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, Süleyman Olgun (Dk.88 M.Tahir Babaoğlu), Cem Ekinci, Dodoo (Dk.46 Barış Alper Yılmaz), Kone (Dk 90+2 İrfan Akgün)ALTAY: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Scuk (Dk. 85 Thiam), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk.61 Regattin), Erhan Çelenk (Dk.85 Rıdvan Şimşek), Ziya Alkurt, Paixao (Dk. 81 Armand)SARI KARTLAR: Osman Keçelioğlu, Uğur Utlu (Keçiörengücü) - Tolga Ünlü (Altay)GOL: Dk. 81 Armand (Altay)TFF 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay'ı konuk etti. İzmir ekibi 81'inci dakikada oyuna giren Armand'ın aynı dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:27 - Kaynak: DHA
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