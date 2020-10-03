TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Ankaraspor: 0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Hüsamettin Yener'in kafayla savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Metehan Mimaroğlu vurdu, kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağdan son çizgiye inip havalandırdığı top yön değiştirip kaleye doğru yönelirken kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
57. dakikada Ahmet İlhan Özek sağdan sığıra inip ön direğe çevirdi, Hüsamettin Yener'den önce hamle yapan Gökhan Akkan topu kornere atıp mutlak golü önledi.
61. dakikada Ahmet İlhan Özek soldan arka direğe doğru ortaladı, Metehan Mimaroğlu kafayı vurdu, kalecinin hamlesi yetersiz kalınca top filelere gitti. 1-0
78. dakikada Gökhan Akkan'ın kafayla geriye doğru kalecisine vermek istediği topu iyi takip eden Ahmet İlhan Özek araya girip vurdu. 2-0
88. dakikada Umar'ın ceza sahası yayın üzerinden köşeye gönderdiği topu kaleci Erhan Erentürk kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Çetin xx, Furkan Ürün xx, Ogün Kamacı xx
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Alper Tursun xx (Yusuf Can Esendemir dk. 65 x), Yusuf Yalçın Arslan x (Kahraman Demirtaş dk. 14 xx), Sinan Osmanoğlu xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Muzaffer Kocaer x (Burak İnce dk. 46 xx), Furkan Çil xx, Ahmet İlhan Özek xxx (Ahmet Dereli dk. 87 ?), Metehan Mimaroğlu xxx, Hüsamettin Yener xx
Yedekler: Mertcan Dağlı, Emre Çeltik, Birhan Vatansever, Altuğ Taş, Enis Destan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ankaraspor: Emre Koyuncu x, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan x, Thales Matos x, Emre Can Atila x (Mete Çelik dk. 46 x), Doğukan Efe xx, İbrahim Esen x (Muzaffer Doğan dk. 64 x), Mahmut Akan x (Hacı Ömer Doğru dk. 71 x), Barış Zeren x (Tuğrul Başkan dk. 71 x), Beykan Şimşek x (Abdulrahman Umar dk. 82 x), Erdem Çetinkaya xx
Yedekler: Berk Balaban, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin
Teknik Direktör: Ali Güneş
Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 61), Ahmet İlhan Özek (dk. 78) (Altınordu)
Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Alper Tursun, Yusuf Can Esendemir, Burak İnce (Altınordu), Mahmut Akan, Beykan Şimşek (Ankaraspor) - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:57 - Kaynak: İHA
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