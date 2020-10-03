TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Ankaraspor: 0

78. dakikada Gökhan Akkan'ın kafayla geriye doğru kalecisine vermek istediği topu iyi takip eden Ahmet İlhan Özek araya girip vurdu. 2-0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu sahasında karşılaştığı Ankaraspor 'u 2-0 mağlup etti.

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var