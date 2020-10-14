Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle: 17 Ekim Cumartesi: 13.30 Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın 13.30 Yılport Samsunspor- İstanbulspor: Serkan Tokat 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Eskişehirspor: Caner Ak 16.00 Adanaspor- Altınordu: Bülent Birincioğlu 19.00 Altay- Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu 18 Ekim Pazar: 13.30 Ankaraspor- Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın 19.00 Bursaspor- Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu 19 Ekim Pazartesi: 19.00 Akhisarspor-Menemenspor: Çağdaş Altay

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