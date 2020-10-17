İstanbulspor: 0-3

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında İstanbulspor, deplasmandaYılport Samsunspor 'u 3-0 mağlup etti ve 12 puanla liderliğini sürdürdü.

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