Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

17.10.2020 18:03
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil TunçAdanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Ahmet Bahçıvan), Donkor, Eren Keleş (Dk. 67 Ergin Keleş), Celil Yüksel (Dk. 67 Atalay Babacan), Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Ahmet Bahçıvan), Donkor, Eren Keleş (Dk. 67 Ergin Keleş), Celil Yüksel (Dk. 67 Atalay Babacan), Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk. 86 Berkan Fırat), Rayan (Dk. 55 Ömer Çiçek)

Altınordu: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Alper Tursun, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 64 Enis Destan), Furkan Çil (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Hüsamettin Yener (Dk. 46 Ahmet Dereli), Oğulcan Ülgün, Burak İnce (Dk. 46 Muhammed Mert), Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Yiğit Emre Çeltik)

Goller: Dk. 7 Uğurcan Yazğılı, Dk. 19 Celil Yüksel, Dk. 47 Ozegovic, Dk. 82 Tevfik Altındağ, Dk. 90+3 Ergin Keleş (Adanaspor), Dk. 77 Enis Destan, 90+4 Ahmet Dereli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet İlhan Özek, Dk. 51 Oğulcan Ülgün, Dk. 80 Muzaffer Kocaer (Altınordu), Dk. 87 Ahmet Bahçıvan, Dk. 90+1 Canberk Dilaver (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 5-2 yendi.

Tevfik Altındağ, Canberk Dilaver, Atalay Babacan, Ergin Keleş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı Otomobil çarpan 3 kız çocuğu şans eseri kurtuldu! O anlar kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk         
16:27
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti         
14:36
Daha önce bayıltılarak soyulan kuyumcuyu bu defa da polis kıyafetli hırsız soydu Daha önce bayıltılarak soyulan kuyumcuyu bu defa da polis kıyafetli hırsız soydu         
14:27
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 18:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei