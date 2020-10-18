Giresunspor: 1-1

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Cem ÖzbayANKARASPOR: Berk Balaban, Mete Çelik, Gökhan Akkan, Barış Zeren, (Dk. 59 Umar), Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe,(Dk. 67 Levent Gülen), Stanojevic, Mbamba, Beykan Şimşek,(Dk. 80 Ali Rıza Kılıç), Erdem ÇetinkayaGİRESUNSPOR: Tolgahan Acar, Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman, (Dk.46 Sergen Piçinciol), Hayrullah Bilazer, (Dk. 46 Kerem Kalafat), Diarra, Nalepa, C. Hüseyin Bağ, Traore,(Dk.68 Luz Junior), Eren Tozlu, Mehmet Taş,(Dk. 46 Uzodimma), Balde, (Dk. 90 Stanojevic)SARI KARTLAR: Umar, Levent Gülen (Ankaraspor) - Traore (Giresunspor) KIRMIZI KART: Dk. 88 Stanojevic (Ankaraspor)GOLLER: Dk. 37 Beykan Şimşek (Ankaraspor) - Dk. 54 Eren Tozlu (Giresunspor)TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Ankaraspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın her iki yarısında atılan gollerle taraflar puanları paylaştı: 1-1.
- Kaynak: DHA
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