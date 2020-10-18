Goller: Dk. 40 Marlinho da Silva (Beypiliç Boluspor), Dk. 78 Onur Ayık, Dk. 90 Aias Aosman (Tuzlaspor)

Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı