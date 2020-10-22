TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor- Altınordu: Caner Ak
19.00 Yılport Samsunspor- Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
25 Ekim Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adana Demirspor: Emre Kargın
13.30 Ankaraspor- Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor- Eskişehirspor: Cihan Aydın
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Altay- Giresunspor: Sarper Barış Saka
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Akhisarspor- Bursaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Kaynak: AA
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