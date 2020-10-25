Balıkesirspor: 2 - Son Dakika

Balıkesirspor: 2

25.10.2020 15:43
Balıkesirspor: 2, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ferdi KaradorukANKARASPOR: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Thales, Mete Çelik, Stanojevic (Dk. 64 Mbamba), Halil İbrahim Esen (Dk. 58 Doğukan Efe), Barış Zeren (Dk. 81 Hacı Ömer Doğru), Bulbwa (Dk. 58 Batuhan Altıntaş), Engin Bekdemir (Dk. 46 Beykan Şimşek), UmarBALIKESİRSPOR: Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Mrsic (Dk. 75 Abdülkadir Kayalı), Ezeh (Dk. 34 Celal Emir Dede), İsmail Yüksek, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 89 Berat Aydoğdu), Otoo (Dk. 75 Kethevoama)GOLLER: Dk. 19 Cumali Bişi, Dk. 48 İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Dk. 25 Umar (Ankaraspor)SARI KARTLAR: Dk. 36 Bulbwa (Ankaraspor), Dk. 44 Mrsic, Dk. 73 İsmail Yüksek (Balıkesirspor)


İbrahim Esen, Mete Çelik, Ali Ülgen, EFE, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor: 2 - Son Dakika Spor

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