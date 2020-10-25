TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u mağlup etti.

Goller: Dk. 12, Dk. 49 ve Dk. 59 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

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