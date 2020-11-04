TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
6 Kasım Cuma:
19.00 Altay- Balıkesirspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Giresunspor: Murat Erdoğan
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk
19.00 Ankaraspor- Bursaspor: Caner Ak
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin
16.00 Yılport Samsunspor- Altınordu: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor- Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
19.00 İstanbulspor- Adana Demirspor: Turgut Doman
- Kaynak: AA
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