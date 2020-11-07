Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

07.11.2020 21:25
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: OsmanlıHakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray EyisoyAnkaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan (Dk. 46 Levent Gülen), Thales, Mahmut Akan, Bulbwa (Dk. 46 Stanojevic), Barış Zeren, Doğukan Efe (Dk. 67 Batuhan Altıntaş), Engin Bekdemir, Beykan Şimşek (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan (Dk. 46 Levent Gülen), Thales, Mahmut Akan, Bulbwa (Dk. 46 Stanojevic), Barış Zeren, Doğukan Efe (Dk. 67 Batuhan Altıntaş), Engin Bekdemir, Beykan Şimşek (Dk. 90 Hacı Ömer Doğru), Umar (Dk. 90 Ali Rıza Kılıç)

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Kerem Şen (Dk. 46 Ertuğrul Kurtuluş), Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 60 Tuğbey Akgün), Burak Kapacak (Dk. 60 Çağatay Yılmaz), Batuhan Kör (Dk. 77 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 90+2 Berat Altındiş)

Goller: Dk. 8 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 25 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Umar, Dk. 70 Engin Bekdemir, Dk. 79 Levent Gülen, Dk. 90+6 Thales (Ankaraspor), Dk. 23 İsmail Çokçalış, Dk. 80 Tuğbey Akgün, Dk. 90+3 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaraspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Batuhan Altıntaş, Engin Bekdemir, Beykan Şimşek, Levent Gülen, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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