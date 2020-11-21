TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0

21.11.2020 15:35
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0, System.String[]

Altınordu, TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada orta sahadan hareketlenen Furkan Çil, Wellington ve Cihat Çelik'in baskısına rağmen sağ çaprazdan ceza sahası ön çizgisine kadar sokulup yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

13. dakikada Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında havada yön değiştiren top kaleye yöneldi, Erhan Erentürk son anda uzanıp meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

35. dakikada Onur Ergün sağ kanattan ceza sahasına ortasında Papa Diouf'tan önce hamle yapan Sinan Osmanoğlu topu çeldi, bu kez Levent Ayçiçek aynı yerden ortaladı, Sinan Osmanoğlu yine ayak koyarak aynı dakikada iki mutlak golü önlemeyi başardı.

36. dakikada Kristal Abazai soldan sıfıra inip yakın mesafeden vurdu, kaleci Erhan Erentürk çok net pozisyonda gole izin vermedi.

45+5. dakikada Kristal Abazaj soldan sıfıra inip içeriye çevirdiği topa Papa Diouf'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

55. dakikada Muzaffer Kocaer'in ara pasında topla buluşan Alper Tursun'un şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Alper Tursun sağdan kale sahası ön çizgisine yerden pasında Enis Destan'dan önce ayak koyan savunma mutlak golü önledi.

62. dakikada Ali Dere ceza sahası sağ çaprazın çok sert vurdu, Erhan Erentürk sol eline çarpıp havalanan topu filelere doğru giderken bu kez havada sağ eliyle tokatlayıp kornere attı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ata Yıldırım xx, Ali Tuna xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Furkan Metin xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Yusuf Can Esendemir xx (Kahraman Demirtaş dk. 76 x), Ufuk Budak xx, Furkan Çil xxx, Muzaffer Kocaer xx (Yiğithan Güveli dk. 90+4 ?), Ahmet İlhan Özek xx (Burak İnce dk. 90+1 ?), Oğuzhan Akgün x (Alper Tursun dk. 46 xx), Enis Destan xx (Hüsamettin Yener dk. 76 x)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Birhan Vatansever, Sami Satılmış, Altuğ Taş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal x (İbrahim Yılmaz dk. 86 ?), Cihat Çelik x (Patrick Etoga dk. 72 x), Wellington xx, Ali Yaşar xx, Kamal Issah x (Egehan Gök dk. 29 x), Onur Ergün xx, Eduart Rroca x, Levent Ayçiçek x (Ali Dere dk. 62 x), Kristal Abazaj x (Berkay Görmez dk. 86 ?), Papa Diouf xx

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Özer

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Furkan Çil (dk. 4) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Furkan Metin, Muzaffer Kocaer, Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Egehan Gök, Onur Ergün, Eduart Rroca (İstanbulspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0

Suat Arslanboğa, Yıldırım Ali, Yusuf Yalçın, Bornova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 1 İstanbulspor: 0 - Son Dakika Spor


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