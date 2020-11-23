TFF 1. Lig'in 10. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti

Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi

Türk Telekom'da bir gol daha! Muhteşem şut sonrası top ikinci kez ağlarla buluştu