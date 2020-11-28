TFF 1'inci Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Menemenspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Murat Erdoğan, Samet Çiçek, Abdullah Uğur SarıBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes (Dk. 79 Okan Derici), Glumac, Gökhan Süzen, Batuhan Artarslan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 20 Ercan Coşkun), Serkan Göksu, Gomis, Mayi (Dk. 66 Sow), Turgut Doğan Şahin (Dk. 66 Akabueze)MENEMENSPOR: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Burak Albayrak), Adamu, Murat Elkatmış (Dk. 46 Mehmet Aytemiz), Tidjani, Kamara (Dk. 85 Yusuf Talum)GOLLER: Dk. 53 ve 90 3 Tidjani (Menemenspor)KIRMIZI KART: Dk. 71 Gökhan Süzen (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 25 Tayfun Aydoğan, Dk. 31 Furkan Bayır, Dk. 31 Batuhan Adıgüzel, Dk. 60 Rıdvan Koçak, Dk. 64 Vedat Erçin (Yedek kulübesinde), Dk. 70 Kamara, Dk. 83 Selmani, Dk. 90 Adamu (Menemenspor)
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0 - Menemenspor: 2 - Son Dakika Spor