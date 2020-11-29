Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

29.11.2020 18:03
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: EskişehirHakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet KapluhanEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, Alimi, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 58 İbrahim Halil Öner), Berkay Tanır (Dk.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, Alimi, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 58 İbrahim Halil Öner), Berkay Tanır (Dk. 72 Talha Erdoğan)

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak (Dk. 82 Yusuf Yalçın Arslan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Burak İnce (Dk. 86 Kahraman Demirtaş), Alper Tursun (Dk. 62 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Furkan Metin, Hüsamettin Yener, Yusuf Can Esendemir, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 20 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan), Dk. 65 Oğuzhan Akgün (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 17 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 45+1 Berkay Tanır, Dk. 59 Mevlüt Çelik, Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehispor'u 2-0 mağlup etti.

Ekrem Kılıçarslan, Berkay Şahin, Altay, Tanır, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika

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