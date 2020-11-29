TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehispor'u 2-0 mağlup etti.

Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi

Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti

Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti