Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi