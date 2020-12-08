Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Özcan Sultanoğlu
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)
Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Burak Kapacak, Dk. 64 Canberk Yurdakul, Dk. 90+3 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 57 Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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