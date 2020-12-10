Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor: 0-2

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Cemil TunçBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Batuhan Artarslan (Dk. 88 Hüseyin Çolak), Mayi (Dk. 76 Turgut Doğan Şahin), Akabueze (Dk. 64 Gökhan Süzen), Gomis (Dk. 64 Okan Derici), Sow (Dk. 76 Zivkovic)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Ali Keten, Fethi Özer, Alican Özfesli (Dk. 70 Burak Asan), Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mertan Caner Öztürk), Bekir Yılmaz, Abdullayev (Dk. 70 Mihajlovic), Poepon (Dk.79 Hamza Gür)GOLLER: Dk. 83 Tugay Kacar, Dk. 90 5 Mihajlovic (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 29 Poepon, Dk. 77 Fethi Özer, Dk. 81 Ali Keten, Dk. 86 Bekir Yılmaz, Dk. 89 Burak Asan (Boluspor)- Dk. 59 Serkan Göksu, Dk. 62 Gomis, Dk. 85 Turgut Doğan Şahin, Dk. 90 3 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Ercan Coşkun(Ümraniyespor)
TFF 1'inci Lig'de 13'üncü haftanın kapanış maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ümraniyespor'da Batuhan Artarslan, ilk yarının uzatma dakikalarında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
- Kaynak: DHA
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