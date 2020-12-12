Yılport Samsunspor: 3-0 - Son Dakika

Yılport Samsunspor: 3-0

12.12.2020 21:01
Yılport Samsunspor: 3-0, System.String[]

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye StadyumuHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) – İsmail Çokçalış (xxx), Cüneyt Köz (xxx), Furkan Emre Ünver (xx), Onur Atasayar (xx), Burak Altıparmak (xxx), Emirhan Aydoğan (xx), Batuhan...

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) – İsmail Çokçalış (xxx), Cüneyt Köz (xxx), Furkan Emre Ünver (xx), Onur Atasayar (xx), Burak Altıparmak (xxx), Emirhan Aydoğan (xx), Batuhan Kör (xxx) (Dk. 74 Çağatay Yılmaz x), Özer Hurmacı (x), Burak Kapacak (x) (Dk. 97 Ramazan Keskin ?), Ali Akman (x) (Dk. 79 Ertuğrul Kurtuluş x)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan (x) – Erhan Kartal (xx), Erkam Reşmen (x), Yalçın Kılınç (x), Kerem Can Akyüz (x), Ferhat Çulcuoğlu (x) (Dk. 46 Vukan Savicevic x), Rahman Buğra Çağıran (xx) (Dk. 65 Ange Freddy Plumain x), Edwin Oppong Anane-Gyasi (xx), Gökhan Alsan (x) (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz (?) Dk. 77 Oğuz Gürbulak ?), Guido Koçer (x) (Dk 46 Burak Çalık x), Nadir Çiftçi (x)GOLLER: Dk. 20, Dk. 37 Batuhan Kör, Dk. 84 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)SARI KARTLAR: Furkan Emre Ünver, Özer Hurmacı (Bursaspor), Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor)KIRMIZI KART: Dk. 61 Özer Hurmacı (Bursaspor)TFF 1'inci Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, 10 kişi kalmasına rağmen sahasında Yılport Samsunspor'u 3-0'lık rahat bir skor ile yendi. Soyunma odasına iki farklı önde giren Bursa temsilcisinin golleri Batuhan Kör'den gelirken, skoru belirleyen golü Çağatay Yılmaz kaydetti. Bursaspor'da Özer Hurmacı, 61'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.Maçın ilk bölümlerinde hızlı ataklara çıkarak rakip kalede tehlike yaratan Bursaspor, 20'nci dakikada golü buldu. Rakip savunmayı hazırlık yakalayan ev sahibinde Burak Altıparmak'ın sağ kanattan yaptığı orta sonrası Batuhan Kör, düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.37'nci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Batuhan Kör, şut alanı yaratmasının ardından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.61'inci dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Özer Hurmacı'nın, orta alanda rakibi Erhan Kartal'a yaptığı müdahalenin ardından hakem oyunu durdu. Özer'in faul kararının ardından topa vurması üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, faul ve kendisine yönelik tepkiden ötürü iki kez sarı kartına başvurarak, kırmızı kartla deneyimli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.65'nci dakikada Yılport Samsunspor, gole yaklaştı. Anane-Gyasi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Yalçın Kılınç kale ağzından kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ataberk Dadakdeniz son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.84'üncü dakikada Bursaspor 3'üncü golü buldu. Erhan Kartal'ın pası kısa düşerken Çağatay Yılmaz araya girdi. Kaleciyi de geçen genç oyuncu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.90'ıncı dakikada Oğuz Gürbulak'ın yaptığı vuruşta kaleci Ataberk Dadakdeniz, köşeye uzanarak topu kornere çeldi.Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Çağatay Yılmaz, Özer Hurmacı, Yaşar Kemal, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 3-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç üst üste Kadıköy'de mağlup oldu Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez Edirne Sağlık Müdürlüğü, kentteki vaka sayılarında artış olduğu yönündeki haberleri yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı? Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?         
21:22
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz         
21:04
Son Dakika! İran Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi Son Dakika! İran Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi         
20:51
Tarihi hezimeti unutamayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti Tarihi hezimeti unutamayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti         
19:41
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek         
12:55
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 21:32:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılport Samsunspor: 3-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei