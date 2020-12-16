TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Ankaraspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
20 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adanaspor: Burak Pakkan
19.00 İstanbulspor- Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Aralık Pazartesi:
16.00 Yılport Samsunspor- Beypiliç Boluspor: Emre Malok
18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
19.00 Giresunspor- Altınordu: Burak Şeker
- Kaynak: AA
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