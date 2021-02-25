Son Dakika: Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzerine, aşılama oranına bağlı olarak kısıtlamalarda esneme sinyali

Bakan Koca'dan bedava aşıya para verildi iddiasına yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava verir mi?

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz