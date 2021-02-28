Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Özcan Sultanoğlu
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban (Dk. 81 Doğukan Ünal), Sezgin Coşkun, Emir Yıldız, Buğra Çağlıyan (Dk. 81 Uğur Can Semizoğlu), Mehmet Özcan (Dk. 61 Bartu Göçmen), Tolga Yakut (Dk. 46 Berkay Tanır), İbrahim Halil Öner, Onur Arı (Dk. 46 Furgan Polat)
İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Mehmet Yeşil, Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 81 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 69 Koray Kılınç), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 81 Ali Dere), Levent Ayçiçek (Dk. 69 Ethemi), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 87 Egehan Gök), Ali Yaşar
Goller: Dk. 9 İbrahim Yılmaz, Dk. 26 Mehmet Yeşil, Dk. 65 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 40 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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